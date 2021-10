[artigo atualizado]



O Benfica B reforçou a liderança na II Liga, ao vencer na casa de outro dos candidatos à subida. O Leixões esteve a vencer por 1-0 (golo de João Amorim após erro enorme do guarda-redes Samuel, aos 28 minutos) e a reviravolta só foi conseguida a dois minutos dos 90, por Duk.



Os festejos no final demonstraram bem a importância e a dificuldade da vitória das águias. A equipa de Nelson Veríssimo fez o 1-1 na última jogada do primeiro tempo, num belo cabeceamento de Tomás Araújo após livre na direita, e passou a segunda parte toda a tentar suster a pressão do Leixões.



Os matosinhenses precisavam da vitória para se aproximarem da frente, arriscaram e foram surpreendidos numa transição rápida pela esquerda. Cruzamento rasteiro, Duk antecipou-se a Chris Nduwarugira e fez um remate colocado e traiçoeiro para o guarda-redes Benaurdeau.



Resultado duro para o Leixões, a equipa mais forte ao longo de todo o segundo tempo. Resultado importante para o Benfica B, que chega assim à quarta vitória consecutiva na II Liga. O Leixões podia ter ficado a três pontos do líder, em caso de vitória, e acaba por ficar a nove.



O final do jogo ficou marcado por grande confusão na bancada, de acordo com a Sport TV. Apesar de o canal ter optado por não passar as imagens dos ditúrbios, percebeu-se que tudo começou quando o Benfica B festejava a vitória.



Os adeptos do Leixões não gostaram e os insultos foram inevitáveis. As coisas pioraram depois de alguns jogadores dos visitantes responderem às provocações. O diretor desportivo do Leixões, Rémulo Marques, foi expulso na sequência dos incidentes.



