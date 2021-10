O Benfica B foi à Póvoa de Varzim vencer a equipa local (0-2), em encontro referente à 8.ª jornada da II Liga. Com este resultado, a formação encarnada assume a liderança na tabela classificativa da prova.



Luís Lopes (Duk) inaugurou a contagem ao minuto 27. Henrique Araújo, que saiu do banco ao minuto 63, fixou o resultado final (76m).



A equipa de Nélson Veríssimo passa a liderar a II Liga com 20 pontos, mais dois que Feirense e Rio Ave. O Varzim está na 15.ª posição.