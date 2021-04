O Feirense foi a Matosinhos golear o Leixões por 4-1, numa partida da 30.ª jornada da II Liga.



Os fogaceiros inauguram o marcador nos instantes finais da primeira parte por Ayomide. No arranque da etapa complementar, mais precisamente aos 49 minutos, a equipa orientada por Rui Ferreira chegou ao 2-0 por Platiny.



Os Bebés do Mar reduziram por Belkheir aos 66 minutos, mas Feliz e Ayomide confirmaram o triunfo folgado do conjunto de Santa Maria da Feira.



Com esta vitória, o Feirense subiu ao quarto lugar por troca com o Desp. Chaves, derrotado esta manhã em Coimbra, e ficou a um ponto de Académica e Vizela, este último ainda não jogou nesta ronda. Por sua vez, o Leixões é décimo colocado com 36 pontos.