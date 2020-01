A segunda volta do campeonato nacional arranca no domingo com cinco jogos. Um deles é a visita do Benfica à sempre difícil Mata Real.



Na segunda-feira há dois jogos muito interessantes, em Alvalade e em Guimarães, e na terça-feira o FC Porto recebe o Gil Vicente no Dragão. A jornada encerra em Moreira de Cónegos, com um dérbi minhoto frente ao Sp. Braga.



Siga todos os jogos AO MINUTOS no Maisfutebol



Domingo, 26 de janeiro:



Tondela-V. Setúbal

15h00, Sport TV3



Ao contrário de épocas anteriores, beirões e sadinos ocupam posições confortáveis na tabela. Ainda assim, as equipas vão entrar no João Cardoso sem o fulgor do final do ano anterior. O Tondela não vence há quatro jogos enquanto Vitória bateu o Belenenses no último fim de semana após três jogos sem conhecer o sabor do triunfo. Os tondelenses podem ultrapassar o rival desta jornada caso somem os três pontos, visto que estão apenas dois pontos atrás.



Indisponíveis Tondela: nada a registar

Indisponíveis V. Setúbal: Semedo (castigado); Alex Freitas e Hildeberto (lesionados);



TONDELA: onze provável









V. SETÚBAL: onze provável











BELENENSES-PORTIMONSE

15H00, Sport TV1



Os dois emblemas vivem situações idênticas. O Belenenses trocou na semana passada com Petit a estrear-se com uma derrota frente ao Vitória de Setúbal, já o Portimonense viu Folha sair após o desaire na Vila das Aves. É um jogo com peso nas contas pela permanência: os algarvios saem da zona de despromoção caso vençam por troca precisamente com o Belenenses. Por sua vez, um triunfo dos azuis permite-lhes respirar um pouco melhor.



Indisponíveis Belenenses: Koffi, Eduardo Cau e Calila (lesionados);



Indisponíveis Portimonense: Lucas Fernandes e Jackson Martínez (lesionados);



BELENENSES: onze provável









PORTIMONENSE: onze provável













FAMALICÃO-SANTA CLARA

15h00, Sport TV4



Os famalicenses foram a sensação da primeira volta: acabaram no terceiro lugar com 31 pontos em 17 jogos. Após um ciclo de três vitórias consecutivas, o Famalicão tropeçou na receção ao Marítimo (1-1) e pretenderá certamente reagir contra o Santa Clara. Os açorianos atravessam um momento delicado: apenas uma vitória nos últimos dez jogos para a Liga.



Indisponíveis Famalicão: nada a registar

Indisponíveis Santa Clara: nada a assinalar



FAMALICÃO: onze provável







SANTA CLARA: onze provável











Paços de Ferreira-Benfica

17h30, Sport TV 1



O Benfica visita a Mata Real na melhor fase da época pacense. A equipa de Pepa somou oito pontos nos últimos quatro jogos – duas vitórias e dois empates -, os mesmos que somara nas 13 jornadas anteriores. O aviso é sério, mas a equipa de Bruno Lage também não podia estar mais motivada: na ronda anterior venceu em Alvalade e viu o FC Porto a perder em casa. O histórico diz que as águias costumam ser felizes neste palco. 20 jogos na Mata Real e 13 vitórias lisboetas. O Paços venceu só três vezes, a última precisamente há cinco anos: 26 de janeiro de 2015.



Indisponíveis Paços: Maracás (castigado); Bruno Santos e Luiz Carlos (lesionados)

Indisponíveis Benfica: nada a registar



PAÇOS: onze provável







BENFICA: onze provável







DESP. AVES-BOAVISTA

20H00, Sport TV2



Os avenses ganharam uma nova vida com um triunfo, o terceiro na Liga, frente ao Portimonense. Uma inédita segunda vitória seguida na receção aos axadrezados deixaria a equipa de Nuno Manta perto dos lugares de salvação. Por sua vez, o Boavista trocou de técnico mas tarda em arrepiar caminho: duas derrotas e um empate desde que Daniel Ramos assumiu a pantera.



Indisponíveis Desp. Aves: Mato Milos, Jaílson, Simunec, Dzwigala, Estrela, Bruno Lourenço, R. Oliveira e Enzo Zidane (lesionados)



Indisponíveis Boavista: Marlon (castigado)



ONZE PROVÁVEL DESP. AVES:









ONZE PROVÁVEL BOAVISTA:









Segunda-feira, 27 de janeiro:



Vitória de Guimarães-Rio Ave

18h15, Sport TV 1



Após a derrota contra o FC Porto na Taça da Liga, o Vitória volta a Guimarães e terá pela frente o interessantíssimo Rio Ave de Carlos Carvalhal. As equipas partilham o sexto lugar da Liga, lado a lado com 25 pontos, e este é um jogo com tudo para ter qualidade e golos. O Sp. Braga está à frente de ambos, com 27. Quem perder, arrisca-se a descolar do pelotão europeu.



Indisponíveis Vitória: Jhonatan, Sacko, Wakaso, Joseph, Ola John e Bruno Duarte (lesionados)

Indisponíveis Rio Ave: Nadjack, Jambor e Ronan (lesionados)



VITÓRIA DE GUIMARÃES: onze provável







RIO AVE: onze provável







Sporting-Marítimo

21 horas, Sport TV 1



O ano de 2020 não podia estar a ser pior para os leões. Quatro jogos oficiais, três derrotas, incluindo dois clássicos em Alvalade e a eliminação da Taça da Liga. O que resta a Jorge Silas e companhia? Perseguir o terceiro lugar no campeonato e fazer boa figura na Liga Europa. Frente a um Marítimo em evolução – duas vitórias e quatro empates nos últimos seis jogos – o Sporting tem cinco baixas garantidas, mas continua com Bruno Fernandes. O Marítimo venceu quatro vezes em Alvalade nas 39 visitas feitas para o campeonato.



Indisponíveis Sporting: Mathieu, Bolasie, Eduardo e Acuña (castigados); Vietto (lesionado)

Indisponíveis Marítimo: Erivaldo e Daizen Maeda (lesionados)

SPORTING: onze provável







MARÍTIMO: onze provável