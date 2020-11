A pandemia da covid-19 mudou muita coisa no futebol mundial, incluindo a não atribuição da Bola de Ouro. Robert Lewandoswki já tinha dito que achava que devia ser ele a vencer este ano - «Nós ganhámos tudo o que havia para ganhar. Eu fui o melhor marcador em todas as competições. Penso que se um jogador conseguiu tudo isso, deveria vencer a Bola de Ouro» - e agora recebeu o troféu… só que é um pouco diferente.

O jogador do Bayern de Munique partilhou uma foto no Instagram a segurar numa réplica do troféu feita com legos amarelos, que lhe foi entregue pelo rapper polaco Quebonafide.

«Obrigado @quebahombre por este grande troféu que construíste para mim», escreveu Lewandoswki na legenda.