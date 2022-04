Abel Ferreira, Renato Paiva e Pedro Caixinha arrancaram com um triunfo a participação na edição 2022 da Libertadores.



O Palmeiras, bicampeão da América do Sul, iniciou a defesa do título com uma goleada por 4-0 na Venezuela contra o Deportivo Táchira, numa partida do grupo A. De resto, a equipa orientada pelo técnico português precisou de apenas oito minutos para abrir o marcador por Dudu. Mais tarde, aos 35 minutos, Raphael Veiga fez o 2-0 a favor dos paulistas.



O Verdão acabaria por chegar à goleada com dois golos a abrir o segundo tempo, ambos da autoria de Rafael Navarro. Nem mesmo a expulsão de Jailson, aos 72 minutos, deixou o campeão em apuros.



Em Belo Horizonte, o Independiente del Valle venceu o América Mineiro, no Brasil, por 2-0, num duelo referente ao grupo D. O conjunto orientada por Renato Paiva abriu a contagem aos 12 minutos por Junior Sornozo e respirou fundo quando Billy Arce, lançado aos 74 minutos, fez o 2-0 final já na compensação.



Por último, Talleres recebeu e bateu os chilenos do Universidad Católica por 1-0, num encontro do grupo H, graças a um golo de Hector Fertoli (24m).