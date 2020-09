O Flamengo venceu esta madrugada o Barcelona de Guayaquil, no Equador, por 2-1, em jogo a contar para o Grupo A da Libertadores.

O encontro esteve quase a não ser disputado por causa dos casos de covid-19 no clube brasileiro, mas à última hora, as autoridades deram luz verde para que se jogasse.

Na jornada passada, o Flamengo foi goleado pelo Independiente del Valle, por 5-0, também no Equador, e permaneceu no país para defrontar o Barcelona de Guayaquil. Foi durante estes dias que os casos de covid-19 na equipa foram detetados.

Sete jogadores do Flamengo estão infetados, assim como o médico da equipa e um elemento do departamento de futebol que também integrava a comitiva. Domènec Torrent, sucessor de Jesus no comando da equipa, teve de chamar mais jogadores, que ficaram no Brasil.

Ainda a lamber as feridas da mais pesada derrota de sempre para a Libertadores e a lidar com esta situação do vírus, que impediu que jogadores importantes para equipa entrassem em campo, como Bruno Henrique, Filipe Luís e Diego Ribas, a equipa do Flamengo conseguiu uma preciosa vitória.

Pedro abriu o marcador logo aos 6 minutos e Arrascaeta fez o 2-0 ainda antes da meia hora. Na segunda parte, o Barcelona reduziu, aos 48 minutos, por Emmanuel Martinez, e até ao fim o Flamengo sofreu para segurar a vantagem.

Os rubro-negros ainda beneficiaram da derrota do Independiente del Valle frente ao Junior de Barranquilla, por 4-1. Flamengo e Independiente lideram agora o grupo, ambos com 9 pontos.