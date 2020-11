No dia em que Diego Maradona foi sepultado, Renato Gaúcho, treinador do Grémio, fez-lhe uma homenagem no jogo entre Guarani e Grémio da primeira mão dos oitavos de final da Libertadores.

O técnico brasileiro orientou a sua equipa vestindo a camisola 10 da seleção argentina com o nome de Maradona. Nem a rivalidade que existe normalmente entre os dois países o impediu de homenagear o amigo.

No final do encontro, que os brasileiros venceram por 2-0, Renato Gaúcho falou aos jornalistas. «Gostaria de homenagear o meu grande amigo Maradona. Perdi um grande amigo, o mundo perdeu um génio, uma lenda. Estou muito triste», começou por dizer o técnico, continuando:

«Dedico a vitória ao Dieguito. Todas as vezes em que conversei com ele, foi um grande amigo, tivemos momentos maravilhosos juntos. Que Deus conforte os familiares», disse ainda Renato Gaúcho.