O presidente do Sindicato de Jogadores (SJPF) dá «o benefício da dúvida» à SAD do Trofense, mas alerta que a situação dos salários em atraso «é preocupante e recorrente» no clube.

Joaquim Evangelista tinha marcado uma reunião com o plantel da equipa da Liga 3, mas revelou à agência Lusa que a direção do clube marcou, para a mesma hora, uma conversa com os jogadores, na qual prometeu pagar salários nesta sexta-feira.

«É preocupante e recorrente no Trofense, temos vários jogadores com processos pendentes. É grave, um sinal muito negativo acontecer já numa fase tão prematura da época. Quando o Trofense diz que não tem sete meses de incumprimento face ao plantel deste ano, obviamente não está a mentir, mas tem sete para a equipa do ano passado. Esta temporada já falhou o primeiro pagamento», garante Joaquim Evangelista, em resposta ao comunicado da véspera.

«É absolutamente falso que a Trofense SAD tenha créditos salariais vencidos e não pagos aos jogadores do atual plantel há mais de 7 meses», garantem.

Joaquim Evangelista diz que o Sindicato «dá o benefício da dúvida» e fica a aguardar.

«Não é nossa intenção ser contra os clubes, mas sim, em conjunto com eles, arranjar soluções para os jogadores. Agora, há clubes que têm histórico e o Trofense é um deles. Esta promessa não nos merece especial significado porque já foram muitas não cumpridas. Mas se os jogadores derem esse mesmo benefício da dúvida, o nosso papel é estar ao lado deles na decisão que tomarem. Permaneceremos em contacto com os capitães de equipa», assegura.