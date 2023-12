A equipa B do Sporting foi a jogo no sábado diante da Académica com fumos negros, em memória da criança de sete anos que jogava nos escalões de formação do emblema de Coimbra e que morreu a meio da semana passada vítima de uma intoxicação alimentar.

Foi a própria Académica, através de uma publicação nas redes sociais, que deu conta do gesto nobre da equipa secundária dos leões.

«Sem qualquer pedido prévio do nosso clube, [o Sporting] associou-se ao nosso luto e por iniciativa propôs-se a jogar com uma braçadeira preta em todas as camisolas. Um gesto que só podemos agradecer e registar.»

Os jogadores da Académica e do Sporting B entraram ainda em campo acompanhados de crianças pertencentes à formação da Briosa e que levavam vestidas camisolas com a mensagem «para sempre um de nós».

O jogo terminou com um empate sem golos.