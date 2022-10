Sábado especial na Liga com FC Porto, Benfica e Sporting a entrarem sucessivamente em campo ao longo do dia em jogos da 11.ª jornada da Liga que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

O FC Porto será o primeiro a jogar, no Estádio São Miguel, frente ao Santa clara, com o início de jogo marcado para as 15h30.

Logo a seguir, ao final da tarde, será a vez do Benfica receber o Desportivo de Chaves, no Estádio da Luz, com o apito inicial marcado para as 18h00.

Já ao início da noite, será a vez dos leões de Ruben Amorim visitarem Arouca, num embate que está previsto começar às 20h30.

