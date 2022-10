O Marítimo conquistou a primeira vitória na Liga em 2022/23, ao bater o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada, disputado no Estádio Capital do Móvel.

O autor do único golo da partida foi o avançado Chuchu Ramírez, aos 28 minutos.

Com este resultado, o Marítimo sobe ao 17.º lugar da tabela, com cinco pontos. Já o Paços, soma apenas dois pontos e segura a «lanterna vermelha» do campeonato.

Veja o resumo da partida: