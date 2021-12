O Sporting perdeu esta terça-feira nos Países Baixos, frente ao Ajax (4-2), em encontro referente à 6.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões. Já com o apuramento garantido, Ruben Amorim aproveitou um onze com várias novidades.



Haller (9m) inaugurou a contagem em Amesterdão, Nuno Santos ainda anulou a primeira desvantagem (22m) mas o Ajax arrancou para o triunfo com golos de Antony (42m), David Neres (58m) e Berghuis (62m).



Ao minuto 78, Bruno Tabata fixou o resultado final. O Sporting termina na segunda posição do Grupo C e segue para os oitavos de final da Liga dos Campeões.