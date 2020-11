O FC Porto foi até ao Velodrome vencer o Marselha por 2-0, em partida da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21.

Os azuis e brancos marcaram por Zaidu, aos 40 minutos, e na segunda parte fechou as contas. Depois de Grujic ter deixado os dragões reduzidos a dez unidades, Sérgio Oliveira apontou o 2-0 de penálti, depois de Balerdi tem cometido falta na área e também ele ter visto o cartão vermelho.

Com este resultado, o FC Porto fica a um ponto de se qualificar para os oitavos de final. Tem ainda de jogar com o Manchester City, na próxima jornada, e com o Olympiakos, na última.

FICHA DE JOGO