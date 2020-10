O FC Porto venceu nesta terça-feira o Olympiakos, por 2-0, em encontro referente à segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O jovem Fábio Vieira marcou o primeiro golo da partida, logo ao 11.º minuto, aproveitando um erro da defensiva contrária. Já ao minuto 85, Sérgio Oliveira fixou o resultado final com um golpe de cabeça.

Com este resultado, o FC Porto assume o segundo lugar do grupo com três pontos, em igualdade com o o Olympiakos de Pedro Martins, enquanto o Manchester City lidera com seis e o Marselha de Villas-Boas continua sem pontuar.