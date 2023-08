Um jovem adepto do AEK Atenas, com 22 anos, morreu na noite de segunda-feira após ter sido esfaqueado durante confrontos entre claques do clube grego e do Dín. Zagreb, na véspera do jogo entre as duas equipas, na terceira eliminatória da Liga dos Campeões.

Dos confrontos resultaram ainda oito feridos e cerca de uma centena de detidos, de acordo com um comunicado da polícia grega.