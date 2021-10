Daley Blind foi eleito o melhor jogador da 3.ª jornada da Liga dos Campeões.

O jogador do Ajax foi premiado pela excelente performance na goleada ao Borussia Dortmund por 4-0 (o outro jogo do grupo do Sporting) e bateu os outros três finalistas: Alisson (Liverpool), Okafor (Salzburgo) e Sebastián Coates, do Sporting.

Recorde-se que o capitão dos leões apontou dois golos na vitória dos leões sobre o Besiktas.

Os outros melhores jogadores da semana:

Jornada 1: Sébastien Haller (Ajax)

Jornada 2: Giorgios Athanasiadis (Sheriff)