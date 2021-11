O avançado Sébastien Haller marcou pelo quarto jogo consecutivo na Champions e, ao fazê-lo nos primeiros quatro jogos que fez na competição, igualou um feito que apenas quatro jogadores tinham conseguido.

O jogador costa-marfinense que iniciou este registo com quatro (!) golos apontados ao Sporting em Alvalade – e cuja história o Maisfutebol contou - igualou assim um feito que tinha sido alcançado por Haaland em 2019, Diego Costa em 2014 e Del Piero em 1995.

O primeiro jogador a fazê-lo, porém, tinha sido um nome bem conhecido dos adeptos portugueses: Zé Carlos.

Na época 92-93, o ex-defesa brasileiro do FC Porto, de quem «Artur Jorge dizia que tinha a bunca grande», tornou-se no primeiro jogador de sempre a marcar nos primeiros quatro jogos que fez na Champions.

Players to score in each of their first 4 #UCL games:



🇨🇮 Sébastien Haller - 2021

🇳🇴 Erling Haaland - 2019

🇪🇸 Diego Costa - 2014

🇮🇹 Alessandro Del Piero - 1995

🇧🇷 Zé Carlos - 1993 pic.twitter.com/S2MW5fMeUT