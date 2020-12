A série inacreditável de 15 jogos seguidos a vencer do Bayern Munique na Liga dos Campeões terminou em Madrid. O Atleti disse «stop» aos campeões europeus com um golo de João Félix, o terceiro na prova e o oitavo em toda a temporada, e teve a passagem aos oitavos de final no bolso, mas um erro de Felipe permitiu a Muller evitar a derrota alemã.



Antes do golo do internacional português, os colchoneros estavam a ser superiores à equipa que viajou da Baviera até ao Wanda. A pensar no jogo frente ao Leipzig, do próximo sábado, Flick deixou em Munique Neuer, Goretzka e Lewandowski, lançando Choupo-Moting, Nubel e o jovem Arrey-Mbi.



Depois de dois pormenores vistosos - um deles isolou Correa - o jovem avançado luso inaugurou o marcador ao surgir solto na área, antecipando-se a Sule (26m). O Bayern estava irreconhecível e poderia ter chegado ao intervalo a perder por 2-0 caso Llorente tivesse concretizado uma excelente oportunidade em plena área germânica (38m).



Pouco depois de Félix ter atirado à trave, havia, ainda assim, posição irregular de Llorente no início do lance, Flick decidiu introduzir Gnabry e Muller na partida. A dupla alemã mudou por completo a cara da partida e os campeões da Europa assustaram o Atlético como nunca. Foi, por isso, com naturalidade que surgiu o 1-1: erro de Felipe (tinha rendido o lesionado Giménez) que travou Muller na área. Foi o próprio jogador do Bayern quem converteu o penálti e assinou o empate.



Até final, o Atlético podia ter chegado ao triunfo num cabeceamento de Hermoso que saiu ligeiramente por cima da baliza de Nubel. Assim, os colchoneros vão decidir a qualificação na Áustria frente ao Salzburgo, que esta noite bateu o Lokomotiv de Eder, em Moscovo, por 3-1.



Veja os melhores momentos dos dois jogos nos vídeos associados ao artigo.