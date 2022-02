[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]



Atlético de Madrid e Manchester United empataram a um golo, esta noite, no Wanda Metropolitano. Um resultado que penaliza de sobremaneira o campeão espanhol que deu um amasso ao gigante inglês na primeira parte.



Apesar de ter descido ligeiramente o nível no segundo tempo, a equipa de Simeone poderia ter chegado ao triunfo nos minutos finais não fosse o remate de Griezmann ter esbarrado na trave.



Os colchoneros tiveram uma entrada fortíssima no encontro e marcaram logo aos oito minutos por João Félix. Um belo golo, por sinal. O internacional português antecipou-se a Maguire e marcou à peixinho após um excelente cruzamento de Lodi.



Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes na equipa inicial, os red devils passaram mal durante os primeiros 45 minutos. Nem o médio português, nem Pogba ou Fred conseguiram lidar com a pressão de Llorente, Herrera, Kondogbia - jogou muito. As perdas de bola sucederam-se e as chegadas ao último terço foram quase nulas.



Ronaldo não escondeu a insatisfação ao intervalo. O português teve apenas uma oportunidade para atirar à baliza de Oblak, mas o pontapé saiu longe do alvo. Por outro lado, o Atleti acabou a primeira parte a enviar uma bola ao poste: Vrsaljko cabeceou, a bola bateu na cara de Lindelof e foi devolvida pelo ferro.



O 1-0 ao intervalo foi a melhor notícia que o United podia ter recebido. Apesar de não ter sido tão dominante como no primeiro tempo, o Atlético de Madrid pareceu ter sempre o jogo controlado na segunda metade, jogando num bloco mais baixo.



Rangnick não gostava do que estava a ver - era impossível, de resto - e lançou Wan-Bissaka, Alex Telles e Matic para os lugares de Lindelof, Shaw e Pogba. Os red devils melhoraram, conseguiram jogar mais tempo no meio-campo do oponente e na única oportunidade que criaram, marcaram.



Bruno Fernandes recebeu, quiçá pela primeira vez de frente para a defesa contrária, e isolou Elanga. O menino sueco não tremeu na cara de Jan Oblak e estreou-se a marcar na Liga dos Campeões. Já sem Félix em campo, o Atlético ainda ameaçou o 2-1, mas o tal pontapé de Griezmann bateu no travessão.



Mala suerte!