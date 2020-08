Dayot Upamecano foi eleito o melhor em campo na qualificação histórica do Leipzig para as meias-finais da Liga dos Campeões ante o Atlético de Madrid.



O internacional sub-21 francês esteve irrepreensível, sobretudo na marcação a Diego Costa, anulando-o por completo. Além disso, o central foi decisivo na forma como os alemães tentaram sair a jogar de forma apoiada.



🥇 Dayot Upamecano gets the prize after THAT display 👏#UCLMOTM | #UCL pic.twitter.com/Nk7ITbtF8G