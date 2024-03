Os adeptos do Barcelona criaram um ambiente espetacular em Montjuic, em redor do Estádio Olímpico, para receber a equipa que, esta terça-feira, recebe o Nápoles para um decisivo do jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Três horas antes do jogo, milhares de adeptos começaram a juntar-se em redor do estádio, concentrando-se no percurso que o autocarro que vai transportar a equipa de Xavi até ao palco do jogo desta noite, com bandeiras, tochas de fumo e cânticos de apoio aos blaugrenat.

Recordamos que no primeiro jogo, no Estádio Diego Armando Maradona, registou-se um empate 1-1, com golos de Lewandowski e Osimhen, que deixaram tudo em aberto para o jogo desta noite.

Veja as imagens da incrível receção ao autocarro do Barça: