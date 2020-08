Anthony Lopes, internacional português do Lyon, em declarações à imprensa após a eliminação das meias-finais da Liga dos Campeões ante o Bayern Munique:



«Foi muito bom jogar em Portugal. Foi um sentimento muito particular para mim. Esta derrota foi complicada. Tivemos muitas oportunidades nos primeiros 15 minutos, acertámos no poste. A equipa não marcando, tornou-se complicado.»



«O Bruno [Guimarães] é um jogador espetacular. É muito inteligente, já fala francês apesar de estar há pouco tempo no Lyon. A equipa foi espetacular com ele. É um craque, tem de continuar assim a demonstrar o seu nível. Espero que chegue à seleção do Brasil em breve.»



«Futuro? Ninguém sabe o futuro. Estou bem no Lyon, estou preparado para fazer um grande campeonato no próximo ano. Não quero falar do meu futuro agora.»