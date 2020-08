O FC Porto garantiu nesta quarta-feira o estatuto de cabeça de série na próxima Liga dos Campeões.

A vitória do Bayern Munique sobre o Lyon e a presença dos bávaros na final da Champions diante do PSG coloca automaticamente os dragões no pote 1 da próxima edição da competição.

Isto porque o estatuto de cabeça de série tem uma reserva para o campeão em título (e também para o vencedor da Liga Europa). Os outros seis lugares estão destinados aos campeões de seis países, determinados pelo ranking da UEFA: esta época Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França e Rússia.

PSG e Bayern foram campeões nacionais, logo, já tinham lugar assegurado no pote 1, que assim passa dá entrada ao campeão do sétimo país do ranking da UEFA, que é Portugal.