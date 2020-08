Serge Gnabry foi eleito o melhor em campo no triunfo do Bayern Munique ante o Lyon, nas meias-finais da Liga dos Campeões.



O internacional alemão foi a figura do apuramento germânico para a final da Champions ao anotar dois dos três golos frente aos gauleses.



O Bayern Munique vai defrontar o PSG na final da prova, em Lisboa.