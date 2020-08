O historial europeu do Bayern Munique é incomparável com o do Paris Saint-Germain, mas a verdade é que os franceses, num total de oito jogos com a equipa bávara, somam cinco vitórias contra apenas três derrotas.

Entre 1994 e 2017, os dois finalistas da atual edição da Liga dos Campeões defrontaram-se por oito vezes, os alemães contam com o resultado mais desnivelado (5-1), mas, ainda assim, os franceses marcaram mais golos [doze contra onze].

Com a ajuda da Dugout mostramos aqui cinco dos melhores golos do PSG ao Bayern, com Edinson Cavani, apontado como reforço do Benfica, a destacar-se como um dos protagonistas. Os outros quatro são Laurent Leroy, Dani Alves, Daniel Bravo e George Weah.

Os cinco melhores golos do PSG ao Bayern: