Boa parte da imprensa estrangeira diz que o Inter Milão já está com um pé nas meias-finais da Liga dos Campeões depois da vitória sobre o Benfica, por 2-0, no Estádio da Luz. Os jornais italianos são, naturalmente, os que dão mais destaque ao triunfo nerazzurri, com muitos elogios às opções de Simone Inzaghi.

A Gazzetta dello Sport, por exemplo, faz manchete com o jogo da Luz e diz «Inter de sonho». O jornal cor de rosa fala numa «obra de arte» dos nerazzurri com golos de Barella e Lukaku e destaca uma declaração de Simone Inzaghi: «Não é uma vingança». Na análise ao jogo, o jornal fala «numa partida perfeita de Simone».

O Corriero dello Sport, por seu lado, também entrega o mérito da vitória do Inter ao treinador com a manchete «Inzaghissimo» e também fala em «obra de arte» do treinador, num jogo em que o «Inter domina e arrasa o Benfica».

O Tuttosport escreve «Inter, de se tirar o chapéu» e destaca um «grande golo de Barella e também o penálti de Lukaku.

O jornal francês L’Equipe refere que o Inter já está com um pé nas meias-finais e destaca as exibições de Bastoni e Barella, uma «dupla detonante».

Em Espanha, os jornais também colocam o Inter «mais perto» das meias-finais. O jornal As diz que o Inter «saiu da sombra em Lisboa», recordando que a equipa italiana não vencia há 37 dias.

O jornal Marca vai mais longe e diz mesmo que o «Inter conquista Lisboa e acaricia as meias-finais uma década depois». «Os ares de Portugal têm feito bem ao Inter. Desde Mourinho que os italianos não chegam às meias-finais da Liga dos Campeões. Foram à Luz acomodar a passagem, já depois de terem eliminado o FC Porto nos quartos», escreve ainda.

Já o Mundo Deportivo diz que o Inter já está «com um pé e meio» na meia-final e destaca a primeira derrota e o primeiro jogo em que o Benfica não marcou na competição esta época.