O Benfica de Roger Schmidt tornou-se nesta quarta-feira o melhor Benfica da história na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Ao golear o Maccabi Haifa em Israel, além de assegurar o primeiro lugar do grupo H, o Benfica chegou aos 14 pontos, algo que nunca antes conseguira.

Schmidt ultrapassa o Benfica de Jorge Jesus que na época 2011-2012 somara 12 pontos.

As águias acabam com quatro vitórias e dois empates, com 16 golos marcados e sete sofridos. Pela terceira vez na história, o Benfica acaba sem derrotas, mas tanto em 1994-1995 como em 2011-2012 os encarnados somaram três vitórias e três empates.

O melhor registo português continua, porém, a pertencer ao FC Porto. Por duas vezes, os dragões já chegaram aos 16 pontos.

Em 1996-97 e 2018-19, o FC Porto conseguiu os melhores registos lusos, com cinco vitórias e um empate, falhando a perfeição por culpa do AC Milan (1-1 nas Antas) e do Schalke 04 (1-1 em Gelsenkirchen), respetivamente.