Grimaldo diz que o Benfica vai a Barcelona para «pressionar como sempre» e «sem medo do jogo», com o objetivo claro de lutar pela qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Quanto ao regresso ao clube e ao eventual interesse do clube catalão no seu regresso, o lateral insiste que está «apenas concentrado» no jogo desta terça-feira.

«Vamos dar luta, é uma equipa difícil de defrontar sem bola, vamos ter que estar fortes defensivamente e forte no contragolpe. Vamos jogar de igual para igual, vamos pressionar como sempre, não temos medo deste jogo», começou por destacar o lateral, em conferência de imprensa, na antevisão do jogo desta terça-feira.

A imprensa catalã tem falado na possibilidade do lateral regressar ao clube de origem, mas Grimaldo, com mais ano e meio de contrato, garante que está apenas concentrado no jogo desta terça-feira. «A única coisa que penso é no jogo de amanhã, penso em ganhar para podermos passar aos oitavos de final. Mais do que isso, não penso, estamos concentrados apenas no jogo», referiu ainda.

