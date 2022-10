João Mário, médio do Benfica, em declarações à Eleven, após o empate 1-1 com o PSG, em Paris, na quarta jornada da Liga dos Campeões 2022/23. As duas equipas mantêm-se no topo do Grupo H com oito pontos:

«Frieza de marcar penáltis? O mister deu-me essa responsabilidade esta época. Sabia que era um momento importante como era em Turim. Decido no momento e tem corrido bem. É uma descarga emocional, o golo é um momento de festejo, efusivo. Há que festejá-lo. Não era tanto com o Aursnes, era uma ideia geral que tínhamos antes do jogo, dar mais espaço ao PSG por fora. Esta equipa tem tudo para conseguir passar, se o fizermos em primeiro melhor ainda.»