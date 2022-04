Diogo Jota, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após o empate a três golos frente ao Benfica, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões:



«Esperava um bom jogo. Acreditava que podíamos vencer. Estivemos a vencer por 2-0, se calhar depois relaxámos um bocado e o Benfica aproveitou o espaço nas nossas costas para marcar. Causou algum calafrio, mas conseguimos a passagem.»



[Sobre as mudanças na equipa?]: «Fizemos uma grande primeira parte com algumas oportunidades. O Benfica marcou um golo do nada. Houve um ressalto que isolou um jogador. Na segunda parte estava 3-1 a nosso favor e foi com as substituições que o resultado se tornou mais equilibrado. Não foi por aí. Fizemos o nosso trabalho.



Até final quero ajudar a equipa. É sempre importante marcar, assistir e contribuir da melhor maneira. Temos muitos jogos de três em três dias. Agora temos o City na Taça e queremos chegar à final. Ainda estamos em três competições.



Jogámos hoje a Champions, depois temos a Taça e o United em casa. Vão ser sete finais na Premier League. Só vencendo os sete jogos é que teremos hipóteses de ser campeões.»