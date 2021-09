Com Rúben Dias a capitão e João Cancelo e Bernardo Silva no banco de suplentes, o Manchester City arrancou a toda a velocidade a participação na Liga dos Campeões 2021/22.

O finalista vencido da edição transata da prova goleou em casa o Leipzig por 6-3. Nathan Ake inaugurou o marcador aos 16 minutos e antes da meia-hora a equipa de Pep Guardiola já vencia por 2-0, depois de Mukiele marcar na própria baliza.

O francês Nkunku ainda reduziu a desvantagem dos alemães ao minuto 42, mas Riyad Mahrez, de penálti, voltou a ampliar a vantagem dos citizens ainda antes do apito para o descanso.

No regresso dos balneários, Nkunku bisou e baralhou as contas, mas Grealish fez o 4-2 aos 56 minutos.

O Leipzig voltou à luta e Nkunku (quem mais?) voltou a reduzir para a diferença mínima ao minuto 73.

Não houve duas sem três para Nkunku e também para o Man City, que pela terceira vez no jogo reagiu rápido a um golo sorido e dois minutos depois João Cancelo, com um golaço, ampliou para 5-3.

Já depois de o Leipzig ter ficado reduzido a dez por expulsão de Angeliño, ex-Man City, Gabriel Jesus, acabado de entrar, fez o 6-3 final aos 85 minutos.

No outro jogo do Grupo, na primeira vez em que Messi, Neymar e Mbappé (saiu lesionado na segunda parte) atuaram juntos na frente de ataque (e a titulares), o PSG obteve um empate surpreendente na visita a casa dos belgas do Club Brugge. Ander Herrera inaugurou o marcador para a equipa francesa aos 15 minutos, mas Hans Vanaken empatou aos 27m para o campeão belga e fixou o resultado final em 1-1.