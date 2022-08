O italiano Carlo Ancelotti foi distinguido como o treinador do ano da última edição da Liga dos Campeões pela UEFA, na gala que decorreu esta quinta-feira, em Istambul, na Turquia.

O técnico de 63 anos conquistou a Liga dos Campeões pelo Real Madrid ante o Liverpool, em Paris, além de ter vencido o campeonato espanhol e mais recentemente a Supertaça Europeia, frente ao Eintracht Frankfurt.

Ancelotti bateu a concorrência de Pep Guardiola, do Manchester City e Jurgen Klopp, do Liverpool.

🏆 Carlo Ancelotti - the first coach to win the #UCL 4 times 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0