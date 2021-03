Ao eliminar a Juventus, o FC Porto alcançou o quinto apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões no formato atual.



No formato atual da Champions, os dragões tiveram a primeira participação em 2003/04 e afastaram o Man. United rumo ao segundo título europeu. Além da passagem em Old Trafford, os azuis e brancos afastaram o Atlético de Madrid em 2008/09, o Basileia em 2014/15 e a Roma há duas épocas.



Por outro lado, o FC Porto já caiu nos oitavos da prova contra Inter de Milão (2004/05), Chelsea (2006/07), Schalke 04 (2007/08), Arsenal (2009/10), Málaga (2012/13), Juventus (2016/17) e Liverpool (2017/18).

No total, nos oitavos de final, o FC Porto contabiliza sete vitórias, sete empates e dez derrotas, em 24 jogos, com 26 golos marcados e 36 sofridos.

Em relação aos restantes embates a eliminar, o FC Porto só conseguiu seguir em frente na época 2003/2004, quando teve pela frente o Lyon, nos quartos de final, e o Deportivo, nas meias-finais. Na final, bateria o Mónaco por 3-0.