Rodrigo Ribeiro, avançado de apenas 16 anos, fez a estreia pelo Sporting no jogo com o Manchester City, da Liga dos Campeões. As declarações à Eleven Sports após o encontro:

«A minha estreia teve a ver com a evolução do jogo. Estou muito feliz por me ter estreado, esperava isto há muito tempo. Nada está conquistado, é continuar a trabalhar. Obrigado à equipa técnica por tornar este sonho uma realidade. É continuar a trabalhar para continuar a alcançar ainda mais objetivos.»

«Quando entro em campo o nervosismo passa, só estou a tentar divertir-me. Estou feliz por, de alguma forma, ter ajudado a equipa. Estaria mais feliz se fosse a vitória, mas sabíamos que adversário estava do outro lado. Obrigado aos adeptos. Já estamos preparados para cá estar novamente [na Liga dos Campeões] no próximo ano.»