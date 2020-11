O Sevilha apurou-se esta terça-feira para os oitavos de final da Liga dos Campeões 2020/21 e comemorou nas redes sociais de forma inusitada. É que, com este apuramento, a equipa espanhola já sabe que não vai disputar este ano a Liga Europa, competição que parece feita à medida da equipa espanhola.

O clube andaluz conquistou o troféu seis vezes, sendo a equipa com mais vitórias na prova, e é sempre visto como o principal candidato a voltar a vencer. Aliás, já faz parte dos mitos do futebol a convicção de que o Sevilha ganha sempre a Liga Europa.

Ao estilo das redes sociais, o Sevilha mostrou no Twitter como estavam a sentir-se as outras equipas da competição quando perceberam que este ano não haveria Sevilha na Liga Europa.

Everyone in the @EuropaLeague right now pic.twitter.com/ueTEn2p3nn