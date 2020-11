Chelsea e Sevilha são as primeiras equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões 2020/21.



Ora, os ingleses venceram em casa do Rennes por 2-1 com o golo do triunfo a ser anotado por Giroud, em período de compensação. A equipa de Lampard começou melhor o jogo e dispôs de uma soberana oportunidade por Werner, porém, o alemão atirou para a bancada na pequena área.



Falhou o germânico, não falhou Hudson-Odoi. Mason Mount viu a desmarcação do colega e fez-lhe um passe sensacional com o jovem extremo a bater Gomis (22m).



Os blues perderam o controlo da partida no quarto de hora final e viram o Rennes marcar o segundo golo da sua história na Champions: Guirassy subiu mais alto que a defesa contrária e cabeceou para o fundo da baliza de Mendy.



Faltavam cinco minutos, tempo suficiente para o Chelsea chegar à vantagem. Saída rápida conduzida por Ziyech com o marroquino a servirr Werner que permitiu a defesa a Gomis. Na recarga, Giroud cabeceou para o 2-1 final.



O desfecho do Krasnodar-Sevilha foi idêntico. Os espanhóis colocaram-se a vencer logo aos 4 minutos graças a um pontapé de fora da área de Rakitic (belo golo, por sinal).



Em desvantagem ao intervalo, Musaev, técnico da formação russa, chamou Wanderson ao jogo e o impacto do brasileiro foi quase que imediato. Aos 55 minutos, o atacante ganhou espaço na área andaluz e atirou para o 1-1.



No último suspiro, o Sevilha chegou ao triunfo por Munir El-Haddadi num jogada de insistência. A equipa de Lopetegui e o Chelsea somam dez pontos enquanto Krasnodar e Rennes têm apenas um e vão discutir entre si a vaga para a Liga Europa.

Pode ver os melhores momentos dos dois jogos nos vídeos associados ao artigo.