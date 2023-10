O Shakhtar Donetsk foi esta quarta-feira à Bélgica vencer o Antuérpia por 3-2, num jogo em que esteve a perder a acabou por dar a reviravolta. Depois da derrota em casa emprestada frente ao FC Porto, a formação ucraniana deu um passo em frente e afundou os belgas.

O Antuérpia teve, de resto, uma noite dramática. Tanto assim que no último minuto do período de descontos beneficiou de um penálti por mão na bola, mas o experiente Alderweireld falhou da marca de onze metros: acusou a pressão e atirou fraco e ao lado.

Ele que, curiosamente, foi o homem que no final da época passada deu o título ao Antuérpia, também com um golo nos descontos.

Curiosamente o jogo até começou de feição para o Antuérpia, que logo aos três minutos abriu o marcador por Muja. O início do jogo foi todo da formação belga e aos 33 minutos Balikwisha fez o 2-0, com que o jogo foi para o intervalo.

Tudo parecia calma para o campeão belga, mas a segunda parte foi de loucos. Butez, o guarda-redes, teve uma noite para esquecer e com uma fífia monumental, daquelas que têm de figurar nos piores apanhados, ofereceu o golo a Sikan aos 76 minutos.

Isto depois do mesmo Sikan, aos 48 minutos, e Rakitskyi, aos 71 minutos, terem empatado a partida. O final, como já se disse, foi dramático e deixou o Antuérpia no último lugar com zero pontos, enquanto o Shakhtar somou os primeiros três pontos após perder com o FC Porto.