O golo de David Neres, que fixou o resultado final no jogo entre o Club Brugge e o Benfica, está nomeado para melhor da semana da Liga dos Campeões.



O brasileiro concorre pela distinção com Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, Kingsley Coman (Bayern Munique) e de Brahim Díaz (AC Milan).



Recorde-se que além de Neres, outro jogador do Benfica, Aursnes, está entre os nomeados para o prémio de jogador da semana da Liga dos Campeões.



Os quatro golos nomeados para melhor da semana: