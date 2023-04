«Job done».



Assim se pode definir o jogo Manchester City em Munique contra o Bayern. O campeão inglês entrou em campo com uma vantagem de três golos e geriu-a a seu bel-prazer. Esteve pertíssimo de vencer não fosse o penálti de Kimmich a salvar a honra bávara a dez minutos do fim.



A vitória dos «citizens» nem sequer espelha o que se passou no jogo. O campeão alemão esteve por cima na primeira parte e causou alguns sustos ao adversário - Sané e Coman foram os mais perigosos sempre que tiveram espaço para correr. Logo aos dez minutos, o ex-City surgiu isolado, mas atirou ao lado na cara de Ederson.



O Bayern foi capaz, durante muitos períodos, de tirar a bola e de quebrar a primeira linha de pressão do City. Faltou, ainda assim , marcar um golo que pudesse relançar a eliminatória para a segunda parte.



Embora não tenham estado ao nível habitual (por mérito do adversário, diga-se), o campeão de Inglaterra teve a melhor oportunidade da primeira metade. Porém, Haaland fez o que raramente faz: falhou. A penalizar braço de Upamecano na área, o norueguês falhou o penálti - atirou a bola para a bancada.



De resto, o francês já tinha estado em destaque pela negativa no arranque do jogo quando travou Haaland. Foi expulso, mas o árbitro anulou a decisão com a ajuda do VAR porque o avançado estava em posição irregular.



A noite de Upamecano (ou se preferir, toda a eliminatória) foi um desastre. Um escorregadela infeliz do defesa ex-Leipzig, nos primeiros minutos da segunda parte, permitiu a Haaland fugir e bater Sommer - converter o que havia desperdiçado uns minutos antes.



Um golo que é antítese do jogo de posição que Guardiola tanto gosta de ver a sua equipa aplicar. Coman assustou Ederson, Stones bateu na frente, Haaland ganhou, tabelou com De Bruyne... e eliminatória fechada!



O golo foi um golpe demasiado duro para o Bayern. Tuchel, que acabaria expulso por protestos, tentou mexer com a partida, prescindiu de Cancelo, Choupo-Moting, Sané e Musiala, lançou Davies, Sané, Thil, enfim, fez o que podia. Os bávaros ainda tiveram um golo anulado a Tel e conquistaram um penálti por braço na bola de Akanji. Kimmich mostrou a Haaland como se faz da marca dos 11 metros e evitou novo desaire alemão.



Porém, já foi demasiado tarde para o Bayern. O gigante da Baviera perder por 4-1 a eliminatória, um resultado demasiado pesado para o que se passou nos dois jogos.



Por sua vez, o City, que teve Bernardo e Rúben Dias em excelente nível, volta a marcar presença entre os semifinalistas e vai defrontar o Real Madrid numa reedição da meia-final do ano anterior.



