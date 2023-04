O Manchester City anunciou que já submeteu o projeto para a expansão e requalificação do Estádio Etihad que, basicamente, tem por objetivo «proporcionar uma melhor experiência para os adeptos e um destino de lazer e entretinimento durante todo o ano».

Um passo que se segue a uma consulta, realizada de 28 de fevereiro a 26 de março, na qual os adeptos foram convidados a dar a sua opinião sobre as principais linhas do projeto que promete alterar toda a área envolvente do Etihad Stadium.

O projeto, avaliado em cerca de 300 milhões de euros, prevê o aumento da capacidade das bancadas para 60 mil adeptos e uma mudança radical de toda a área que rodeia o recinto, com a construção de área de alimentação e lazer, uma nova loja do clube, um museu e ainda um hotel com capacidade para 400 camas.

Manchester City's stadium could look like this by 2026 😮



The Cityzens have submitted a council application for these designs, which will boost capacity to over 60,000 and add "a year-round entertainment destination" at the Etihad.



📸: https://t.co/xJ5bZUm7HV#OptusSport #PL pic.twitter.com/Z4GTxTFjU8