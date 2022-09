Barak Bakhar, treinador do Maccabi Haifa, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica na Luz, a contar para a 1.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões:

«Depois do jogo falei com o treinador do Benfica e disse‐lhe que achava que tinha hipóteses de ganhar o grupo.

O ritmo do Benfica é muito elevado, está muitos furos acima da Liga israelita. Nós acreditamos em nós, consideramos que com um pouco de ousadia e sorte poderíamos ter tido um resultado um bocadinho melhor.

Em termos táticos estivemos bem, sobretudo na primeira parte. O primeiro golo levou‐nos a mudar o nosso modelo tático. Com o passar do tempo fomos perdendo energias e foi sendo cada vez mais difícil.

É muito difícil pressionar uma equipa como o Benfica durante tanto tempo e isso viu se na segunda parte.

Isto para nós é um sonho tornado realidade. Este é o palco em que todos os jogadores querem jogar. A nossa Liga é muito importante para nós e o nosso grupo da Champions é muito difícil.»