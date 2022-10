O treinador do Eintracht Frankfurt garante ter «muito respeito» pelo Sporting, apesar dos resultados menos positivos dos últimos tempos, mas também espera que a sua equipa tenha aprendido alguma coisa com a derrota caseira frente à equipa portuguesa, e agora consiga um triunfo em Alvalade.

«A estratégia é esperarmos ter aprendido com o primeiro jogo. Jogámos muito bem durante uma hora e teremos de aproveitar melhor as oportunidades criadas. Após o 1-0 perdemo-nos um pouco e fomos um pouco abaixo das expectativas. Têm o Edwards, o Trincão, o Paulinho não sei se jogará, mas são jogadores muito rápidos. Esperamos ter as nossas oportunidades para marcar», recorda Oliver Glasner, citado pela agência Lusa.

«Tal como em todos os jogos deste grupo, esperamos ser a equipa mais feliz e ganhar. Todos os quatro treinadores disseram que o grupo era muito equilibrado e todos os jogos o demonstraram. Perdemos o primeiro jogo com o Sporting por 3-0, não era de prever, mas assim foi e estamos contentes por jogar uma final que temos de ganhar para passarmos a fase a eliminar», acrescenta.

Glasner reconhece que «alguns resultados não foram exatamente o que o Sporting esperava», mas diz que a equipa portuguesa «foi melhor, de longe, na primeira parte com o Tottenham, e na segunda teve duas oportunidades para fechar o jogo».

«Jogam em 3x4x3 e é muito difícil conseguir marcá-los, raramente sofrem de bola parada», conclui.