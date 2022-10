O treinador do Paris Saint-Germain deixa elogios ao Benfica, na antevisão do jogo da terceira jornada da Liga dos Campeões, e diz mesmo que não está surpreendido com a prestação da equipa portuguesa na prova.

«O Benfica é uma equipa que desde o início da temporada não perde. À medida que os jogos foram acontecendo, e com o sorteio que definiu o grupo, fomos seguindo o Benfica. Não estou surpreendido com o que tem feito. Hoje, o Benfica pode acalentar o desejo de ficar no primeiro lugar», referiu Cristophe Galtier, em conferência de imprensa.

«O Benfica vai atacar, faz parte do ADN do treinador, é uma equipa que pressiona muito na primeira fase de construção. O estádio vai estar a apoiar o Benfica. Tenho jogadores que estão habituados a jogar nestas condições. Temos qualidade e com muita concentração podemos fazer um bom jogo», acrescentou o técnico francês.