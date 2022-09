Jesús Corona e Óliver Torres ficaram de fora da lista de inscritos do Sevilha para a Liga dos Campeões.



O internacional mexicano não foi inscrito devido à lesão grave que sofreu durante um treino e que o vai afastar dos relvados durante um longo período. Por sua vez, o médio foi preterido por opção do técnico Lopetegui.



O Sevilha está inserido no grupo C juntamente com Manchester City, Copenhaga e Borussia Dortmund.



Os inscritos do Sevilha na Champions:



Guarda-redes: Dmitrovic e Bono;



Defesas: Jesús Nava, Montiel, Rekik, Nianzou, Marcão, Acuña e Alex Telles;



Médios: Gudelj, Rakitic, Papu Gómez, Jordán, Fernando, Delaney e Isco;



Avançados: Januzaj, Rafa Mir, Dolberg, En-Nesiry, Suso e Lamela.