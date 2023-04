A eliminatória entre Manchester City e Bayern Munique vai promover o reencontro de João Cancelo com a antiga equipa. Na véspera do jogo contra os bávaros, Rúben Dias falou acerca do duelo contra o amigo e ex-companheiro.



«Vai ser estranho porque não há muito tempo estávamos a lutar juntos, mas o futebol é mesmo assim. As decisões já foram tomadas. Vai ser bom jogador contra ele e revê-lo. Criámos uma relação especial, sobretudo depois do tempo que estivemos juntos. Mantemos contacto, mas quando o jogo começar será cada um pela sua equipa», referiu, em conferência de imprensa.

O defesa abordou ainda a lesão que o afastou das opções de Guardiola após o Mundial 2022. «Tive dificuldades nos últimos dois jogos do Mundial. Não foi um período fácil devido à importância da competição, mas regressei e estou pronto para ajudar a equipa», disse.



O internacional português admitiu a dificuldade do City na preparação do jogo com a chegada de Tuchel ao Bayern. «A fome de ganhar existe. Vai ser um jogo difícil e vamos tentar o nosso melhor. Chegada do Tuchel? De repente, toda a preparação muda. Mas vamos dar o nosso melhor para estarmos prontos», concluiu.



City e Bayern defrontam-se esta terça-feira, às 20h00, no Etihad.