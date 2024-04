Após a vitória contra o Borussia Dortmund, Diego Simeone considerou que todos «os quatro jogos» da primeira mão dos quartos de final da Champions «foram semelhantes».



«Todos os jogos destes quartos de final foram semelhantes. Os quatro. O Borussia é um rival duro, bom. Fizemos uma grande primeira parte e fomos superiores. Até aos 60 ou 70 minutos tínhamos o jogo muito controlado e oportunidades para ampliar o marcar, mas eles jogam bem e têm bons jogadores. Criaram ocasiões e chegaram ao 2-1. No final podiam ter empatado», começou por dizer, citado pelo AS.



O técnico do Atleti explicou por que razão a equipa sentiu mais dificuldades para controlar o adversário nos vinte minutos finais.



«O Borussia meteu homens mais ofensivos, jogadores rápidos para as laterais e teve mais cruzamentos. Fomos recuando, não marcámos o 3-1 quando o Lino teve uma excelente oportunidade e o Dortmund marcou», justificou.



Simeone deu como exemplo o Real Madrid-City, da passada terça-feira, para sublinhar a importância de ser eficaz.



«Vimos no Real Madrid-Man. City, que são das melhores equipas que estão em prova. Cada vez que se aproximam da baliza é golo. Isso faz a diferença», frisou.