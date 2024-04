Enrique Cerezo, presidente do Atlético de Madrid, falou aos jornalistas esta quarta-feira, antes do jogo com o Borussia Dortmund, e abordou a situação de João Félix, que está emprestado ao Barcelona.

«Todos aqui o adoram. Ele é um jogador magnífico, queremos que ele tenha sucesso porque merece. Ele realmente não terá problemas em permanecer no Barcelona porque é um jogador magnífico, um dos melhores da Europa. O sistema que existiu aqui não era o melhor para ele. Consideramos que ele ainda é um grande jogador. Ele está feliz no Barça e tenho certeza que terá grandes tardes de sucesso lá», começou por dizer.

Nas mesmas declarações, o presidente dos colchoneros comentou a relação do avançado português com Diego Simeone, treinador da equipa espanhola.

«Muitas coisas acontecem no mundo do futebol... Podemos até ganhar a Liga dos Campeões. Queremos que o João tenha sucesso», concluiu.

De recordar que esta temporada João Félix foi emprestado pelo Atlético de Madrid ao Barcelona. Ao serviço dos catalães, o jogador português soma nove golos e seis assistências em 35 jogos.