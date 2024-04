Provavelmente o jogo menos «interessante» destes quartos de final, pelo menos do ponto de vista de quem assiste, mas nem esse ficou indiferente ao espetáculo apresentado por Atlético Madrid e Borussia Dortmund, na noite desta quarta-feira.

No Cívitas Metropolitano, os «colchoneros» aproveitaram e muito bem os erros do adversário, mas acabaram por entregar o «ouro ao bandido» no segundo tempo e só não viram roubada a vitória porque a trave o evitou, no último lance do jogo.

O triunfo por 2-1 nesta primeira mão lança os comandados de Diego Simeone com alguma vantagem para o segundo jogo, na Alemanha, com a certeza de que a sorte pode não chegar para seguir em frente na competição.

Reveja aqui o filme do jogo.

Na capital espanhola, o Atlético Madrid entrou de forma demolidora no encontro e logo aos cinco minutos colocou-se em vantagem. O primeiro de dois erros defensivos permitiram a Rodrigo De Paul ficar só com o guarda-redes pela frente e nesse momento, o campeão do mundo não tremeu.

Foi, de resto, um arranque terrível para os homens de Terzic, que não conseguiam resistir à pressão alta dos «colchoneros». Kobel negava como podia o segundo golo do Atlético, que acabou por chegar à passagem da meia-hora de jogo.

No jogo 500 com a camisola do Borussia Dortmund, Mats Hummels embrulhou-se com Schlotterbeck e a bola acabou por cair nos pés de Griezmann. O internacional francês (que não sabe jogar mal) tocou com classe para Samuel Lino e o antigo jogador do Gil Vicente rematou rasteiro, fora do alcance do guardião dos visitantes.

💛 𝟓𝟎𝟎𝐱 für den Ballspielverein 🥹 pic.twitter.com/uLmwNjoKd8 — Borussia Dortmund (@BVB) April 10, 2024

Estava assim dado novo golpe no estômago do Dortmund, naquele que foi o culminar de uma primeira parte muito mal conseguida pelos germânicos.

Só que o intervalo fez muito bem à equipa liderada por Edin Terzic, que colocou Julian Brandt em campo, uma substituição que mexeu com o jogo. O Dortmund começou a ganhar maior expressão no encontro e obrigou o adversário a apostar apenas e só no contra-ataque.

Pelo meio, os ânimos aqueceram entre Simeone e o diretor desportivo dos alemães, Sebastian Kehl, mas foi dentro de campo que caiu um balde de água fria para os «colchoneros». Recém-entrado no jogo, Sebastian Haller recebeu um presente em forma de «ovo da Páscoa» e dentro da área rematou sem qualquer hipótese para Oblak.

Um momento importante para as contas da eliminatória, já que o Dortmund ficava a um golo de colocar tudo empatado novamente. Entre lances de génio dos mais novos, com o pontapé de Bynoe-Gittens à trave e um erro de Hummels que quase dava o 3-1 a Correa, o último suspiro ficou guardado para o minuto 90+6.

Quando tudo apontava para a vitória do Atlético pela margem mínima, Julian Brandt, solto de marcação, foi às alturas cabecear à trave da baliza de Oblak, para enorme alívio de Simeone e dos milhares de adeptos presentes no estádio.

O Atlético Madrid parte assim em vantagem para o jogo da segunda mão, marcado para a próxima terça-feira, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

.(IMAGENS VÍDEO ELEVEN NA DAZN).