Três adeptos belgas foram detidos esta terça-feira na sequência de uma operação da Polícia de Segurança Pública, no âmbito do Benfica-Club Brugge, informou o Comando Metropolitano de Lisboa.

As autoridades reforçaram o policiamento junto ao Estádio da Luz, onde na madrugada de terça-feira ocorreram confrontos entre os dois clubes, bem como na cidade.

De acordo com o comunicado da PSP, foram registadas «altercações com o envolvimento dos adeptos do clube belga, através do arremesso de garrafas de vidro e cadeiras, comportamento que colocou em risco a integridade física das pessoas» na zona do Cais do Sodré.

Nessa ação, foi necessário o recurso «à força» e foram detidos dois adeptos belgas por ofensa à integridade física das autoridades. Um polícia ficou mesmo ferido.

Além disso, a PSP apreendeu duas balaclavas, luvas táticas, uma goteira e artefactos pirotécnicos».

Nas imediações do Estádio da Luz, houve necessidade de dispersar adeptos junto à estação do metro do Alto dos Moínhos e outro adepto belga foi detido por injúrias e agressão a um polícia.

Foram ainda levantados vários «vários autos de notícia por contraordenação por deflagração de artefactos pirotécnicos, por taxa de álcool superior ao permitido e por venda de bilhetes».

Esta ação, note-se, contou com a ajuda da Polícia belga.